الأونروا: عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على مدرسة النصيرات يتراوح بين 35 و45

أعلنت مديرة الاتصال في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" جولييت توما، لرويترز أن عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على مدرسة النصيرات في قطاع غزة يتراوح بين 35 و45 لكنها أضافت أن الأعداد لا يمكن تأكيدها في تلك المرحلة.