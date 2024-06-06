مقتل قرابة 100 شخص في هجوم على قرية في ولاية الجزيرة في السودان

أدى هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية في وسط السودان إلى مقتل "ما يصل إلى 100" شخص، وفق ما أعلنت لجنة ناشطين مؤيدة للديموقراطية.وقالت لجنة مقاومة ود مدني، وهي واحدة من مئات المجموعات الشعبية المماثلة في كل أنحاء السودان، إن قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ نيسان 2023 "هاجمت القرية مرتين" الأربعاء بالمدفعية الثقيلة، مضيفة أنها "تنتظر حصيلة مؤكدة للقتلى والجرحى" من ود النورة في ولاية الجزيرة.