إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده ستنضم إلى قضية جنوب إفريقيا أمام أعلى محاكم الأمم المتحدة، حيث اتهمت بريتوريا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.



وقال ألباريس: "هدفنا الوحيد إنهاء الحرب والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين".

وتأتي تصريحاته بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنروج بدولة فلسطين ما أثار غضب إسرائيل.