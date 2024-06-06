ستولتنبرغ: "لا خطط لنشر قوات" لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس أن لا خطط للناتو لنشر قوات في أوكرانيا التي زودها العديد من أعضاء الحلف بأسلحة عقب الغزو الروسي.



وقال ستولتنبرغ خلال زيارة لفنلندا "لا خطط لحلف شمال الأطلسي لنشر قوات في أوكرانيا" مضيفا أن التكتل الدفاعي يريد "التزاما ماليا بعيد الأمد لضمان وقوفنا إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر".