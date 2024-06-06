فتح مراكز الاقتراع في هولندا لانتخابات البرلمان الأوروبي

فتحت مراكز الاقتراع في هولندا ما يمثل انطلاق انتخابات تستمر أربعة أيام عبر الاتحاد الأوروبي لاختيار 720 نائبا للبرلمان الأوروبي، مع توقّعات بصعود اليمين المتطرف والقومي رغم انقساماته.



وبعد مرور قرابة عامين ونصف عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وفي وقت يكافح الاتحاد الأوروبي من أجل تأمين الأموال اللازمة لتعزيز صناعته الدفاعية، دعي 370 مليون أوروبي إلى صناديق الاقتراع في أجواء مشحونة. فالدول الرئيسية في الكتلة تؤكّد أنها عرضة لهجمات تضليل روسية.



وأطلقت هولندا حيث بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم عند الساعة السابعة والنصف صباحا (05,30 ت غ) هذه الانتخابات الماراثونية التي تنتهي الأحد، وهو اليوم الذي سيكون أبرز المصوّتين فيه مواطنو ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين اقتصاديتين في الكتلة.



ويتقدم حزب من أجل الحرية (PVV) بزعامة اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، الفائز في انتخابات تشرين الثاني، في استطلاعات الرأي.