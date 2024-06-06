دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان

أعرب ستيفان دوجاريك Stéphane Dujarric المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من نيويورك عن قلق بالغ إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان، داعيًا إلى اجتماعات ثلاثية تعقدها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.





