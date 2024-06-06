بيان مشترك من دول عدة يدعو قادة إسرائيل وحماس لتقديم أي تنازلات نهائية ضرورية لإتمام اتفاق الهدنة

دعا بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وعدة دول أخرى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى قبول المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف دائم لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني.



وجاء في البيان: "في هذه اللحظة الحاسمة، ندعو قادة إسرائيل وكذلك حماس إلى تقديم أي تنازلات نهائية ضرورية لإتمام هذا الاتفاق".



ووفقا للبيت الأبيض، شارك في البيان زعماء كل من الأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكولومبيا والدنمرك وفرنسا وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند.



وأكد البيت الابيض أن هذه الدول تدعم بشكل كامل تحركا باتجاه إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن وفقا للمقترح المطروح الآن على الطاولة.