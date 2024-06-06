أعلنت منظمة الصحة العالمية، وفاة شخص نتيجة أول إصابة مؤكدة مختبريّاً بسلالة من إنفلونزا الطيور.وقالت المنظمة إنّ الرجل المقيم في المكسيك، والبالغ من العمر 59 عاماً، توفي في نيسان لماضي بعد معاناته من حمى وضيق تنفس وإسهال وغثيان وإعياء عام.