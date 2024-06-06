الناتو مستعد للدفاع عن أراضي التحالف

أعلن القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسيّ كريستوفر كافولي لوكالة فرانس برس أنّ الناتو مستعد للقيام بدفاع إقليميّ جماعيّ.



ولفت، خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء في النورماندي، إلى أنّ الدول الأعضاء في التحالف تحتاج إلى بناء المزيد من المعدات العسكرية، لمواجهة التهديد الروسيّ المتزايد.



وقال: "في ما يخص المعدات العسكرية، نحن في حاجة إلى بناء المزيد، نحتاج إلى توسيع قاعدتنا الصناعية."



وشدّد على أنّ الناتو مستعد للقيام بدفاع إقليميّ جماعيّ.



وأشار إلى مناورة واسعة النطاق أطلق عليها "ستيدفاست ديفندر 24" وشارك فيها 90 ألف جندي من قوات الحلفاء، عبر دول أوروبية عدة في الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى أيار.



وقال: "حوّلنا تركيزنا تماما خلال العامين الماضيين، اعتدنا القيام بعمليات خارج المنطقة، والآن نركز على الدفاع عن أراضي التحالف".



وأعلن الحاجة إلى إنتاج الأجهزة بسرعة أكبر.



وأعرب عن أعتقاده أنّ دول التحالف كلّها تدرك ذلك وتعمل على تحقيقه.



وأكّد أنّ الناتو سيبذل جهدا لدرس كل ما يتعلّق بالصراع، في أوكرانيا للتعلم منه، ذكرا "استخدامات مبتكرة للأجهزة"، مثل المسيّرات المنخفضة الكلفة التي تستخدمها روسيا وأوكرانيا لأغراض الاستطلاع والهجوم.



كذلك، سيستخلص الناتو العبر من "الأساليب والتكتيكات" المستخدمة في ساحات القتال في مركز "الدروس المكتسبة" الجديد الذي سيتم إنشاؤه في بولندا، وفق كافولي.