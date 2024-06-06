المحادثات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس مستمرة من دون تقدم

أكّد مصدران أمنيان مِصريان أنّ المحادثات، التي يشارك فيها وسطاء قطريون ومصريون وأميركيون لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة مستمرة، لكن لم تظهر أي إشارات على إحراز تقدم كبير.



وبدأت جولة جديدة من المحادثات الأربعاء.



وقال المصدران المصريان لرويترز إنّ المحادثات في قطر تستهدف التوصل إلى صيغة مقبولة من جانب "حماس" فيما يتعلق بضمانات بأن يفضي الاتفاق إلى وقف كامل للأعمال القتالية في غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع.



وأضافت: "أعربت "حماس" عن تخوفها من بعض بنود الاقتراح، خصوصًا في إطار المرحلة الثانية."



وأوضح المصدران أنّ الوسطاء القطريين والمصريين أجروا مقابلات منفصلة مع مسؤولين من حماس ومسؤولين أميركيين في الدوحة.



كما أوضحا عدم وجود مؤشرات على قُرب التوصل إلى اتفاق.