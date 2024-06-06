الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
38
o
الجنوب
28
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
38
o
الجنوب
28
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصر تؤكد تلقي "إشارات إيجابية" من حماس بخصوص وقف إطلاق النار
أخبار دولية
2024-06-06 | 08:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصر تؤكد تلقي "إشارات إيجابية" من حماس بخصوص وقف إطلاق النار
تلقت مصر "إشارات إيجابية" من حركة حماس بخصوص اتفاق لوقف إطلاق النار مع اسرائيل، على ما ذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية.
وأكد المسؤول، بحسب ما نقلت القناة المقربة من السلطات، أن "مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن حماس "ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة".
أخبار دولية
"إشارات
إيجابية"
بخصوص
إطلاق
النار
التالي
بايدن: لن نتخلى عن أوكرانيا
الكرملين: هناك عواقب على الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بأسلحة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-06-04
وزيرة خارجية سلوفينيا لـ"الجزيرة": ندعو حماس وإسرائيل لمواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2024-06-04
وزيرة خارجية سلوفينيا لـ"الجزيرة": ندعو حماس وإسرائيل لمواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
2024-06-01
نتنياهو: إسرائيل تتمسك في الاقتراح الجديد بـ"القضاء" على حماس قبل وقف دائم لإطلاق النار
أخبار دولية
2024-06-01
نتنياهو: إسرائيل تتمسك في الاقتراح الجديد بـ"القضاء" على حماس قبل وقف دائم لإطلاق النار
0
أخبار دولية
2024-05-11
بايدن: وقف إطلاق النار في غزة ممكن "غداً" إذا أفرجت حماس عن الرهائن
أخبار دولية
2024-05-11
بايدن: وقف إطلاق النار في غزة ممكن "غداً" إذا أفرجت حماس عن الرهائن
0
أخبار دولية
2024-05-07
"حماس": الاجتياح الإسرائيلي لرفح يهدف لتعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار
أخبار دولية
2024-05-07
"حماس": الاجتياح الإسرائيلي لرفح يهدف لتعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:28
أوكرانيا تعلن عمليات إخلاء إلزامية في أجزاء من دونيتسك
أخبار دولية
09:28
أوكرانيا تعلن عمليات إخلاء إلزامية في أجزاء من دونيتسك
0
أخبار دولية
09:23
المفوض العام للأونروا: إسرائيل قصفت مدرسة في غزة من دون سابق إنذار
أخبار دولية
09:23
المفوض العام للأونروا: إسرائيل قصفت مدرسة في غزة من دون سابق إنذار
0
أخبار دولية
09:19
أوكرانيا تعلن تدمير زورق روسيّ في القرم
أخبار دولية
09:19
أوكرانيا تعلن تدمير زورق روسيّ في القرم
0
أخبار دولية
09:03
الحوثيون شنّوا عمليتين على ميناء حيفا في إسرائيل
أخبار دولية
09:03
الحوثيون شنّوا عمليتين على ميناء حيفا في إسرائيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-05-22
رانيا عيسى تنعى والدها : "إلى أن نلتقي مجدداً" (صورة)
فنّ
2024-05-22
رانيا عيسى تنعى والدها : "إلى أن نلتقي مجدداً" (صورة)
0
فنّ
04:44
نادين الراسي تستعرض قوامها الممشوق بالفيديو.. وتعليقات الجمهور بين "مثيرة" و"شو صايرلها"
فنّ
04:44
نادين الراسي تستعرض قوامها الممشوق بالفيديو.. وتعليقات الجمهور بين "مثيرة" و"شو صايرلها"
0
خبر عاجل
2024-05-19
مجهولون في سيارة رباعية الدفع أطلقوا النار منذ قليل على بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفروا إلى جهة مجهولة
خبر عاجل
2024-05-19
مجهولون في سيارة رباعية الدفع أطلقوا النار منذ قليل على بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفروا إلى جهة مجهولة
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-30
حتى لا تتكرر حادثة وفاة الطفلة نسرين التي وقعت من حفرة في باص المدرسة.. هذا ما علينا فعله!
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-30
حتى لا تتكرر حادثة وفاة الطفلة نسرين التي وقعت من حفرة في باص المدرسة.. هذا ما علينا فعله!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية
0
أخبار دولية
07:45
دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان
أخبار دولية
07:45
دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان
0
أخبار لبنان
05:44
عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن
أخبار لبنان
05:44
عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن
0
أخبار دولية
05:38
إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
05:38
إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
0
أخبار لبنان
13:50
واشنطن تحذر من أن "تصعيدا" في لبنان سيعرض أمن اسرائيل للخطر
أخبار لبنان
13:50
واشنطن تحذر من أن "تصعيدا" في لبنان سيعرض أمن اسرائيل للخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الاتحاد الأوروبي يخوض الانتخابات الأشرس في تاريخه!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الاتحاد الأوروبي يخوض الانتخابات الأشرس في تاريخه!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
فرصة أخيرة لمنتخب لبنان لكرة القدم للتأهل الى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:41
فرصة أخيرة لمنتخب لبنان لكرة القدم للتأهل الى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد إنقطاع لـ5 سنوات... مهرجان أعياد بيروت يعود بقوة هذا الصيف!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد إنقطاع لـ5 سنوات... مهرجان أعياد بيروت يعود بقوة هذا الصيف!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
زيارة قائد الجيش لواشنطن تحت عنوان استمرار المساعدات للجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:33
زيارة قائد الجيش لواشنطن تحت عنوان استمرار المساعدات للجيش
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:43
معلومات للـLBCI: منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية واشترى السلاح والذخيرة من ماله الخاص واستطلع السفارة الأميركية عبر Google
خبر عاجل
06:43
معلومات للـLBCI: منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية واشترى السلاح والذخيرة من ماله الخاص واستطلع السفارة الأميركية عبر Google
2
أخبار لبنان
05:56
إصدار رخص سوق خصوصية للمرشحين الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية عام 2022 في هذه المناطق
أخبار لبنان
05:56
إصدار رخص سوق خصوصية للمرشحين الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية عام 2022 في هذه المناطق
3
امن وقضاء
06:55
معلومات جديدة عن منفذ عملية السفارة الأميركية
امن وقضاء
06:55
معلومات جديدة عن منفذ عملية السفارة الأميركية
4
أمن وقضاء
04:11
قوى الأمن: توضيح حول انتحار أحد العناصر من عديد فصيلة حراسة السفارة السعودية في بيروت
أمن وقضاء
04:11
قوى الأمن: توضيح حول انتحار أحد العناصر من عديد فصيلة حراسة السفارة السعودية في بيروت
5
فنّ
04:29
كارين رزق الله تواجه موجة الحرّ بصورٍ من المسبح
فنّ
04:29
كارين رزق الله تواجه موجة الحرّ بصورٍ من المسبح
6
آخر الأخبار
10:15
مولوي لـ "العربية": مهاجم السفارة الأميركية نقل متفجرات من مجدل عنجر إلى عوكر واجتاز عدة حواجز وهذا "مستغرب"
آخر الأخبار
10:15
مولوي لـ "العربية": مهاجم السفارة الأميركية نقل متفجرات من مجدل عنجر إلى عوكر واجتاز عدة حواجز وهذا "مستغرب"
7
صحف اليوم
00:23
الحدث ليس في عوكر... إنما في الجنوب وإسرائيل (الجمهورية)
صحف اليوم
00:23
الحدث ليس في عوكر... إنما في الجنوب وإسرائيل (الجمهورية)
8
أخبار لبنان
14:27
مكتب وزير الداخلية يُوضح: لم يرد اطلاقا على لسان الوزير أن مهاجم السفارة الاميركية نقل متفجرات
أخبار لبنان
14:27
مكتب وزير الداخلية يُوضح: لم يرد اطلاقا على لسان الوزير أن مهاجم السفارة الاميركية نقل متفجرات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More