مصر تؤكد تلقي "إشارات إيجابية" من حماس بخصوص وقف إطلاق النار

تلقت مصر "إشارات إيجابية" من حركة حماس بخصوص اتفاق لوقف إطلاق النار مع اسرائيل، على ما ذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية.



وأكد المسؤول، بحسب ما نقلت القناة المقربة من السلطات، أن "مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن حماس "ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة".