بايدن: لن نتخلى عن أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركيّ جو بايدن أنّ الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية التي غزتها قبل أكثر من عامين.



وقال بايدن، خلال إحياء الذكرى الثمانين ليوم الإنزال في النورماندي: "لن نتخلى عنها لأنه إذا فعلنا فسيتم اخضاع اوكرانيا ولن ينتهي الأمر عند هذا الحد".



وأضاف أن "الدول المجاورة لأوكرانيا ستكون مهددة، كل أوروبا ستكون مهددة".



ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "طاغية يميل للهيمنة".