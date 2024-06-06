بايدن في ذكرى إنزال النورماندي: الديموقراطية في خطر أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية

رأى الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الديموقراطية معرضة للتهديد الآن أكثر من أي وقت مضى خلال العقود الثمانية الماضية.



وأشار بايدن، خلال إحياء ذكرى إنزال الحلفاء في الحرب العالمية الثانية في بلدة كولفيل-سور-مير الفرنسية، إلى أننا " نعيش في حقبة أصبحت فيها الديموقراطية معرضة للخطر في كل أنحاء العالم أكثر من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".



وأكد أن "الإنعزالية لم تكن الحل قبل 80 عاما، وهي ليست الحل اليوم".