الحوثيون شنّوا عمليتين على ميناء حيفا في إسرائيل

شنّت جماعة الحوثي اليمنية عمليتين مشتركتين مع "المقاومة الإسلامية العراقية" على ميناء حيفا في إسرائيل.



وأوضحت، في بيان، أنّ العملية الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا.



وأكّدت أنّ الثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة.