أوكرانيا تعلن عمليات إخلاء إلزامية في أجزاء من دونيتسك

أمرت أوكرانيا بإجلاء الزامي لأطفال وذويهم من عدة مدن وبلدات في منطقة دونيتسك في شرق البلاد، حيث تشتد المعارك مع روسيا.



وقال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي "هذا قرار مهم يهدف في المقام الأول إلى إنقاذ أرواح أطفالنا. الوضع الأمني في المنطقة يتدهور باستمرار، وكثافة القصف تتزايد".