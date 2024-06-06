عقوبات أميركية على جماعة "عرين الأسود" الفلسطينية وأخرى مرتبطة بالسودان

فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على ما يسمى بجماعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية.وفي بيان أُعلن فيه عن هذا الإجراء، أشار المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر إلى الهجمات التي تشنها المجموعة على الإسرائيليين وكذلك الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 2022.من جهة أخرى، فرصت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات جديدة مرتبطة بالسودان.