أمبري البريطانية للأمن البحريّ على علم بواقعة بحريًا غربيّ المخا في اليمن

أكّدت شركة أمبري البريطانية للأمن البحريّ أنّها على علم بواقعة على بعد 19 ميلًا بحريًا تقريبًا غربيّ المخا في اليمن.



وتشن جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في اليمن، هجمات على سفن قبالة ساحل اليمن منذ أشهر، قائلة إنها تفعل ذلك تضامنا مع الفلسطينيين الذين يقاتلون إسرائيل في قطاع غزة.