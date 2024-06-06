شولتس ينتقد حزب البديل من أجل ألمانيا إثر إشادة بوتين به

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس التصريحات التي تناول فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "حزب البديل من أجل ألمانيا"، بأنها "محرجة"، وذلك مع احتدام الجدل حول هذا الحزب اليميني المتطرف قبل الانتخابات الأوروبية.



وقال شولتس بعدما قاطعه نواب من "حزب البديل من أجل ألمانيا" خلال إلقائه خطاباً أمام البرلمان، "من المحرج أن تحظوا بإشادة كبيرة من الرئيس الروسي".



ورداً على سؤال بشأن زيارة أجراها زعيم حزب البديل من أجل المانيا تينو شروبالا إلى موسكو في العام 2020، قال بوتين الأربعاء للصحافيين إنّ روسيا ليس لديها علاقات منتظمة مع الحزب.



ولكنّه أضاف أنّه لم يرَ "أيّ مؤشرات الى وجود نازية جديدة في أنشطة حزب البديل من أجل ألمانيا"، مؤكداً أنّه ليس من حق روسيا الحكم على ما إذا كان الحزب يتصرّف وفقاً للدستور الألماني.



وتابع "إذا تحدّث شخص ما لصالح علاقات طبيعية مع بلدنا، مع روسيا، فإنّنا نؤيّد ذلك فقط".