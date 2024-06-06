أمر قضائي لمستشار ترامب السابق بالتوجّه إلى السجن مطلع تموز

أمر قاض فدرالي الخميس كبير مستشاري دونالد ترامب سابقا ستيف بانون بالتوجّه إلى السجن في الأول من تموز/يوليو لبدء تنفيذ حكم صادر بحقه بالسجن أربعة أشهر بتهمة ازدراء الكونغرس.



دين بانون (70 عاما) في تموز2022 لعدم استجابته لطلب استدعاء للإدلاء بشهادته أمام لجنة تابعة للكونغرس حققت في هجوم أنصار ترامب على الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021.

