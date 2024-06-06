يونيسف: تقارير عن مقتل 35 طفلا على الأقل في الهجوم على قرية بولاية الجزيرة في السودان

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان الخميس أنها تلقت "تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا" في الهجوم الذي وقع على قرية بولاية الجزيرة في وسط السودان.



ونقل البيان عن مديرة اليونيسف كاترين راسل قولها "لقد شعرت بالرعب من التقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا وإصابة أكثر من 20 طفلا خلال الهجوم الذي وقع أمس على قرية ود النورة بولاية الجزيرة السودانية".

