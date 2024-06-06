غوتيريش: مباني الأمم المتحدة يتعين عدم انتهاك حرمتها

اعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان اليوم الخميس الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة كان يحتمي بها نحو ستة آلاف نازح.



وقال دوجاريك أن الأمين العام "يؤكد أن مباني الأمم المتحدة يتعين عدم انتهاك حرمتها، بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة، ويتعين على جميع الأطراف حمايتها في جميع الأوقات... ويدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى احترام وحماية المدنيين".

