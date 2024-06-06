الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من تداعيات حرمان الفلسطينيين من عائدات الضرائب

حذّرت الولايات المتحدة الخميس من أنّ إسرائيل ستشهد تأثيراً سلبياً "هائلاً" إذا انهارت السلطة الفلسطينية، وذلك في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن مجددا على حليفتها للتراجع عن منع تحويل عائدات الضرائب للفلسطينيين.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل في بعض المحادثات المباشرة أنه لا يوجد شيء يمكن أن يتعارض مع المصالح الاستراتيجية لإسرائيل أكثر من انهيار السلطة الفلسطينية".



ورغم اعترافه بعيوب لديها، أضاف أن السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقراً ساعدت في الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية، حتى مع احتدام الحرب في قطاع غزة الذي تديره حماس منذ سنوات.