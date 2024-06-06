المتحدث باسم الخارجية القطرية: حماس تدرس مقترح وقف إطلاق النار

اكد ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم الخميس ان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تسلم بعد ردها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار، وما زالت تدرسه، وإن جهود الوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين ما زالت مستمرة.



وقال مصدران أمنيان مصريان في وقت سابق إن المحادثات التي تستهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في حرب غزة مستمرة لكن لا بوادر على تحقيق انفراجة.



وبدأت المحادثات أمس الأربعاء حين اجتمع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز بمسؤولين كبار من قطر ومصر في الدوحة لمناقشة المقترح الذي أيده الرئيس الأمريكي جو بايدن علنا الأسبوع الماضي. ووصف بايدن الخطة ذات المراحل الثلاث بأنها مبادرة إسرائيلية.

