نتنياهو يلقي خطاباً أمام الكونغرس الأميركي في 24 تموز

يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطاباً أمام الكونغرس الأميركي بمجلسيه في 24 تمّوز، بحسب ما أفاد مصدر برلماني في واشنطن وكالة فرانس برس.



وقال المصدر إنّ نتنياهو سيخاطب الكونغرس في خلال جلسة مشتركة ستعقد في 24 تمّوز، وذلك تلبية لدعوة رسمية وجّهها إليه قادة الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ الاميركيين.