الجيش الأميركي: تدمير 8 مسيرات تابعة للحوثيين في البحر الأحمر

أعلن الجيش الأميركي أنه دمر ثماني طائرات مسيرة تابعة للحوثيين وزورقين غير مأهولين في البحر الأحمر في خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها تصدت بنجاح لطائرة مسيرة انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وأن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن.