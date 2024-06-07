غوتيريش "يدين بشدة" سقوط أكثر من 100 قتيل في هجوم بالسودان

أعلنت الأمم المتّحدة أنّ أمينها العام أنطونيو غوتيريش "يدين بشدّة" الهجوم الذي أفادت تقارير بأنّ قوات الدعم السريع شنّته على قرية في ولاية الجزيرة بوسط السودان وخلّف "أكثر من 100 قتيل".



وقال المتحدّث باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك في بيان: "الأمين العام يدين بشدّة الهجوم الذي يُزعم أنّ قوات الدعم السريع شنّته ضدّ قرية ود النورة بولاية الجزيرة ويُزعم أنّه خلّف أكثر من 100 قتيل".



وأضاف أنّ الأمين العام يدعو طرفي النزاع إلى الامتناع عن شنّ أيّ هجمات ضدّ المدنيين.