أمبري: انفجار قرب سفينة في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن سفينة تجارية أبلغت أن انفجارا وقع بالقرب منها في البحر الأحمر على بعد 19 ميلا بحريا تقريبا غربي المخا باليمن.



على نحو منفصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقارير عن انفجارين بالقرب من سفينة على بعد 27 ميلا بحريا جنوبي المخا.



وأضافت في بيان أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار وأن جميع أفراد الطاقم بخير وتتجه السفينة إلى الميناء التالي.



ولم يتضح ما إذا كانت تقارير أمبري وهيئة عمليات التجارة البحرية تتحدث عن الواقعة نفسها.