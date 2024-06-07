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الجيش السوداني يتوعد برد قاس على هجوم الدعم السريع على قرية ود النورة

أخبار دولية
2024-06-07 | 00:51
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الجيش السوداني يتوعد برد قاس على هجوم الدعم السريع على قرية ود النورة
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الجيش السوداني يتوعد برد قاس على هجوم الدعم السريع على قرية ود النورة

أعلن الجيش السوداني أنه سيرد "ردا قاسيا" على هجوم شنته قوات الدعم السريع يوم الأربعاء على قرية أسفر، بحسب نشطاء مؤيدين للديمقراطية، عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وهذا الهجوم هو الأكبر في سلسلة تشمل عشرات الهجمات شنتها قوات الدعم السريع على قرى صغيرة في أنحاء ولاية الجزيرة الزراعية بعدما سيطرت قوات الدعم السريع على العاصمة ود مدني في ديسمبر كانون الأول.

وجاء بيان الفريق ركن عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة عقب اتهامات من نشطاء محليين بأن الجيش لم يستجب لنداءات من أجل المساعدة يوم الأربعاء.

ولم يرد الجيش على طلب للتعليق.

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