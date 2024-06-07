8 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم المغازي

سقط 8 شهداء وأصيب اخرون فجر اليوم الجمعة في قصف إسرائيلي على مدينة ومخيم المغازي وسط القطاع.



واكدت مصادر محلية لـ"وفا" أن 6 شهداء سقطوا جراء استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة الرفاتي شمال مخيم المغازي وسط القطاع.



وأشارت المصادر إلى سقوط شهيدين في قصف إسرائيلي استهدف حي الصورة في مدينة غزة.