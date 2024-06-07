خمسة شهداء في غارة إسرائيلية على النصيرات

سقط فجر اليوم خمسة شهداء جراء غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأكدت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال استهدفت مبنى لبلدية النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى الى سقوط خمسة شهداء بينهم رئيس بلدية النصيرات إياد المغاربي.