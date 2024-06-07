رئيس كوريا الجنوبية سيزور تركمانستان وقازاخستان وأوزبكستان

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول القول أن الرئيس سيتوجه إلى تركمانستان وقازاخستان وأوزبكستان في زيارة رسمية من الفترة من 10 إلى 15 حزيران.