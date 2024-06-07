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موسكو تتهم أوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية لقصف أهداف مدنية داخل روسيا
أخبار دولية
2024-06-07 | 04:00
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موسكو تتهم أوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية لقصف أهداف مدنية داخل روسيا
اتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا باستخدام منظومة صواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس" التي زودتها بها الولايات المتحدة لقصف أهداف مدنية في منطقة بيلهورود وحمّلتها المسؤولية عن مقتل نساء وأطفال.
ووجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتهامات في مؤتمر صحفي عُقد على هامش منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج.
وقالت زاخاروفا إن شظايا صواريخ هيمارس ستكون بمثابة دليل على ما حدث.
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