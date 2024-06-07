ناشطون سودانيون: نحو 40 قتيلاً في قصف مدفعي قرب الخرطوم

أفاد ناشطون سودانيون بأن نحو 40 شخصا قتلوا في قصف "مدفعي عنيف" من قوات الدعم السريع على أم درمان، ضاحية الخرطوم.



وذكرت "تنسيقية لجان مقاومة كرري" في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن قوات الدعم السريع قصفت الخميس أم درمان، والحصيلة "حتى الآن 40 مواطن/ة شهيد، وإصابات فوق 50 بين طفيفة وحرجة".