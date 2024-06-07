زيلينسكي للمشرعين الفرنسيين: أوروبا "لم تعد تنعم بالسلام"

توجه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقول للمشرعين الفرنسيين، إن أوروبا لم تعد قارّة تنعم بالسلام" منذ غزو أوكرانيا، واصفا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "عدو مشترك" لبلاده ولأوروبا.



وقال زيلينسكي: "إننا نعيش في زمن لم تعد فيه أوروبا قارة تنعم بالسلام"، مؤكدا أن الغزو الروسي لبلاده أعاد "النازية من جديد إلى أوروبا".