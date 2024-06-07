الكرملين: فرنسا مستعدة للاضطلاع بدور مباشر في الحرب في أوكرانيا

رأى المتحدث باسم الكرملين إنّ تصريحات الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون الأخيرة تؤجج التوترات، في أوروبا وتظهر أنه يحضّر فرنسا للاضطلاع بدور مباشر في أوكرانيا.



ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث ديمتري بيسكوف قوله إنّ "ماكرون يظهر دعمًا مطلقًا لنظام كييف ويعلن الجهوزية لمشاركة فرنسا المباشرة في النزاع العسكري".



وكان بيسكوف يتحدث في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصاديّ الدوليّ.