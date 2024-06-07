وزيرة البيئة البرازيلية: نتوقع جفافا شديدا يعد الفيضانات

أعلنت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا أنه بعد الفيضانات غير المسبوقة التي شهدها جنوب البرازيل بسبب الأمطار الغزيرة، تتوقع البلاد تحولا إلى جفاف شديد في بعض مناطقها.وتعرضت البرازيل لسلسلة ظواهر مناخية قاسية كان آخرها فيضانات ولاية ريو غراندي دو سول التي تحدث مرة واحدة كل قرن، وقد خلفت 172 قتيلا.وقالت سيلفا إن الفيضانات كانت بسبب مزيج من الظواهر الطبيعية مثل ظاهرة النينو والتغيّر المناخي التي شهدتها أماكن أخرى في العالم أيضا.