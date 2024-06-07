لليوم الثاني على التوالي... الناخبون الأوروبيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الاتحاد الأوروبي

يواصل الناخبون الأوروبيون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الاتحاد الأوروبي، لليوم الثاني على التوالي. وتجري العملية الانتخابية اليوم في إيرلندا وتشيكيا.



ويتجه حزب الحرية، الذي يعتبر حزبا يمينيا متطرفا في هولندا، إلى تحقيق تقدّم كبير في البرلمان الأوروبي المقبل، بعدما أظهرت الاستطلاعات عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أنّه يحتل المركز الثاني بحصوله على سبعة مقاعد.



ومن المفترض أن يكون هذا الانتصار الأول ضمن سلسلة انتصارات يُنتظر أن تحقّقها الأحزاب اليمينية المتطرّفة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى فوزها بربع المقاعد البالغ عددها 720.



وتُجري معظم دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بما فيها ألمانيا وفرنسا، انتخابات الأحد، يحقّ فيها لـ370 مليون شخص التصويت بشكل عام.