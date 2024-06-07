مسؤولون: الحوثيون يحتجزون يمنيين يعملون بمنظمات تابعة للأمم المتحدة وأميركا

أعلن ثلاثة مسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لرويترز أن قوات الأمن التابعة للحوثيين اعتقلت ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا يمنيا يعملون في منظمات دولية من بينها الأمم المتحدة.



وأوضح المسؤولون أن أفرادا من المخابرات التابعة لجماعة الحوثي المسلحة اعتَقلوا تسعة موظفين في الأمم المتحدة وثلاثة موظفين في المعهد الديمقراطي الوطني الممول من الولايات المتحدة وثلاثة موظفين في جماعة محلية معنية بحقوق الإنسان، وذلك خلال سلسلة من المداهمات أمس الخميس.



وداهم أفراد المخابرات التابعين لجماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد، منازل ومكاتب هؤلاء الأشخاص وصادروا هواتف وأجهزة كمبيوتر.



وقال المسؤولون بالحكومة المعترف بها دوليا، والتي تسيطر على مناطق تقع بالأساس في جنوب اليمن، إن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين يعملون في مكتب حقوق الإنسان ومكتب الشؤون الإنسانية.