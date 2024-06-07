بايدن لزيلينسكي: واشنطن لن تنسحب بعيدًا من الأزمة التي تواجهها أوكرانيا

أكّد الرئيس الأميركيّ جو بايدن لنظيره الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، خلال محادثات، في باريس، أنّ واشنطن "لن تنسحب" بعيدًا من الأزمة التي تواجهها أوكرانيا بسبب الحرب مع روسيا.