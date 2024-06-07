غارات جوية على مطار الحديدة وميناء الصليف

نفّذت قوات أميركية وبريطانية أربع غارات جوية على مطار الحديدة وميناء الصليف، وفق ما ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.



وأفادت القناة بأنّ العدوان الأميركيّ البريطانيّ يشنّ أربع غارات على مطار الحديدة وغارة على مرسى الجاد في ميناء الصليف استهدفت زوارق الصيادين.