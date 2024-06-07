روسيا تعلن سيطرتها على قرية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية باراسكوفييفكا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا حيث تحقق القوات الروسية تقدمًا في مواجهة الجيش الأوكرانيّ.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "حسّنت وحدات من المجموعة الجنوبية مواقعها على طول خط المواجهة وحررت بلدة باراسكوفييفكا."