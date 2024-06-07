شركة أسلحة فرنسية ألمانية تعلن رسميا فتح فرعٍ في أوكرانيا

أضفت شركة الأسلحة الفرنسية الألمانية "كي ان دي اس"، التي تصنع مدافع قيصر بشكل خاص، الطابع الرسمي على إنشاء فرع تابع لها في أوكرانيا أثناء وجود الرئيس فولوديمير زيلينسكي في باريس.



وأعلنت الشركة لفرانس برس أن شركتها الفرعية ستقوم بإنتاج معدات عسكرية وذخائر على الأراضي الأوكرانية، حسبما أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس في نهاية آذار.



ووقّع ممثلون عن "كي ان دي اس-فرنسا" وعن شركة "اي ان ام اي كي" الأوكرانية على خطابي نوايا، أحدهما يتعلّق بإنشاء مركز صيانة لمدافع قيصر، والثاني يتعلّق بالطباعة ثلاثية الأبعاد لقطع الغيار.



كذلك، تمّ إضفاء الطابع الرسمي على عقد لنقل الإنتاج المرخّص لقذائف عيار 155 ملم إلى الأراضي الأوكرانية.



ورأى وزير الدفاع الفرنسي أنّ "الحاجة الأكثر إلحاحاً تتعلّق بتوفير قطع غيار على الأراضي الأوكرانية".