ستولتنبرج: لأوكرانيا الحق في مهاجمة أهداف عسكرية مشروعة في روسيا

رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسيّ ينس ستولتنبرج أنّ أوكرانيا لها الحق في مهاجمة أهداف عسكرية مشروعة في روسيا، للدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدوليّ.



وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحافيّ مع رئيس الوزراء السويديّ أولف كريسترشون، في قاعدة عسكرية، قرب ستوكهولم: "لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها."



وأضاف: "إنّ الحق في الدفاع عن النفس يشمل أيضًا الحق في ضرب أهداف عسكرية مشروعة على أراضي الطرف المهاجم المعتدي، في هذه الحالة روسيا."



وانضمت السويد أخيرًا إلى حلف شمال الأطلسيّ.