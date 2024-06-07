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مدعون روس يسعون لسجن فرنسيّ في انتظار محاكمته بتهمة خرق قانون "العملاء الأجانب"

أخبار دولية
2024-06-07 | 09:10
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مدعون روس يسعون لسجن فرنسيّ في انتظار محاكمته بتهمة خرق قانون &quot;العملاء الأجانب&quot;
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مدعون روس يسعون لسجن فرنسيّ في انتظار محاكمته بتهمة خرق قانون "العملاء الأجانب"

طالب مدعون روس بسجن فرنسي متهم بالتجسس في انتظار محاكمته بشبهة خرقه قانون "العملاء الأجانب"، وفق ما أفاد محاميه فرانس برس. 
     
وأُوقف الفرنسيّ لوران فيناتييه الذي يعمل لدى منظمة غير حكومية تتوسط في النزاعات مقرها سويسرا، في موسكو الخميس، ويواجه احتمال سجنه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
     
واتُّهم بخرق قانون "العملاء الأجانب"، لكن محققين اتهموه في بيان بجمع معلومات عسكرية يمكن أن تستخدمها دول خارجية ضد روسيا. 
     
وقال محاميه أليكسي سينيتسن لفرانس برس إن "لجنة التحقيقات تقدّم طلبا الآن لدى المحكمة" يدعو الى سجن فيناتييه في انتظار محاكمته.
     
وأفاد فرع لجنة التحقيقات في موسكو بأن جلسة المحكمة ستعقد الجمعة حيث سيقرر قاض بشأن اتّخاذ "إجراء وقائي" بحق فيناتييه قبل بدء محاكمته.
     
ونقل الإعلام الرسمي الروسي عن سينيتسن قوله إنه سيعترض على اعتقال فيناتييه بانتظار محاكمته.
     
وأشار إلى أن لدى موكله "مكان إقامة دائما" في موسكو وليس ثمة خطر من إمكان هروبه، بحسب وكالة "ريا نوفوستي".

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