الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مدعون روس يسعون لسجن فرنسيّ في انتظار محاكمته بتهمة خرق قانون "العملاء الأجانب"
أخبار دولية
2024-06-07 | 09:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مدعون روس يسعون لسجن فرنسيّ في انتظار محاكمته بتهمة خرق قانون "العملاء الأجانب"
طالب مدعون روس بسجن فرنسي متهم بالتجسس في انتظار محاكمته بشبهة خرقه قانون "العملاء الأجانب"، وفق ما أفاد محاميه فرانس برس.
وأُوقف الفرنسيّ لوران فيناتييه الذي يعمل لدى منظمة غير حكومية تتوسط في النزاعات مقرها سويسرا، في موسكو الخميس، ويواجه احتمال سجنه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
واتُّهم بخرق قانون "العملاء الأجانب"، لكن محققين اتهموه في بيان بجمع معلومات عسكرية يمكن أن تستخدمها دول خارجية ضد روسيا.
وقال محاميه أليكسي سينيتسن لفرانس برس إن "لجنة التحقيقات تقدّم طلبا الآن لدى المحكمة" يدعو الى سجن فيناتييه في انتظار محاكمته.
وأفاد فرع لجنة التحقيقات في موسكو بأن جلسة المحكمة ستعقد الجمعة حيث سيقرر قاض بشأن اتّخاذ "إجراء وقائي" بحق فيناتييه قبل بدء محاكمته.
ونقل الإعلام الرسمي الروسي عن سينيتسن قوله إنه سيعترض على اعتقال فيناتييه بانتظار محاكمته.
وأشار إلى أن لدى موكله "مكان إقامة دائما" في موسكو وليس ثمة خطر من إمكان هروبه، بحسب وكالة "ريا نوفوستي".
آخر الأخبار
أخبار دولية
يسعون
فرنسيّ
انتظار
محاكمته
بتهمة
قانون
"العملاء
الأجانب"
التالي
واشنطن تطلب وساطة "الحزب" مع "حماس" (نداء الوطن)
المتحدث باسم الخارجية القطرية: حماس تدرس مقترح وقف إطلاق النار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-04-05
واشنطن قلقة إزاء تشريع في جورجيا مشابه لقانون "العملاء الأجانب" الروسي
أخبار دولية
2024-04-05
واشنطن قلقة إزاء تشريع في جورجيا مشابه لقانون "العملاء الأجانب" الروسي
0
أخبار لبنان
14:41
عزالدين لـ "جدل": القانون يحمي من تمّ التحرّش به.. ويُشدّد العقوبة
أخبار لبنان
14:41
عزالدين لـ "جدل": القانون يحمي من تمّ التحرّش به.. ويُشدّد العقوبة
0
موضة وجمال
2024-06-06
10 عارضات يتأهلن لنهائي مسابقة "ملكة جمال الذكاء الاصطناعي"... جائزة مالية مغرية بانتظار الرابحة! (صور)
موضة وجمال
2024-06-06
10 عارضات يتأهلن لنهائي مسابقة "ملكة جمال الذكاء الاصطناعي"... جائزة مالية مغرية بانتظار الرابحة! (صور)
0
فنّ
2024-06-06
"لا يد اعلى من يد الله"... اليسا: مبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء
فنّ
2024-06-06
"لا يد اعلى من يد الله"... اليسا: مبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:39
اسرائيل تعلن استهداف حماس في مدرسة للأونروا في غزة والحركة تشير الى ثلاثة قتلى
أخبار دولية
13:39
اسرائيل تعلن استهداف حماس في مدرسة للأونروا في غزة والحركة تشير الى ثلاثة قتلى
0
أخبار دولية
13:35
الأمم المتحدة تطالب بالافراج "من دون شروط" عن 11 موظفا مختطفين في اليمن
أخبار دولية
13:35
الأمم المتحدة تطالب بالافراج "من دون شروط" عن 11 موظفا مختطفين في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خلافات في مقاربة التفاوض بين اسرائيل وحماس تضع تعقيدات امام الصفقة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خلافات في مقاربة التفاوض بين اسرائيل وحماس تضع تعقيدات امام الصفقة
0
أخبار دولية
13:23
نبيل أبو ردينة: خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة اسرائيل على جرائمها
أخبار دولية
13:23
نبيل أبو ردينة: خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة اسرائيل على جرائمها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
00:58
مصادر لـ"الجمهورية": مهاجم السفارة أتى من بيئة متطرفة شحنته بالمواد التعبوية وكان لديه تواصل عابر للحدود
أمن وقضاء
00:58
مصادر لـ"الجمهورية": مهاجم السفارة أتى من بيئة متطرفة شحنته بالمواد التعبوية وكان لديه تواصل عابر للحدود
0
أخبار دولية
11:20
بوتين: روسيا سيطرت على 47 بلدة أوكرانية منذ بداية 2024
أخبار دولية
11:20
بوتين: روسيا سيطرت على 47 بلدة أوكرانية منذ بداية 2024
0
أخبار لبنان
05:19
القوات تطالب المفوضية السامية للاجئين بوقف إعطاء بطاقات لجوء بعد حادثة السفارة الأميركية
أخبار لبنان
05:19
القوات تطالب المفوضية السامية للاجئين بوقف إعطاء بطاقات لجوء بعد حادثة السفارة الأميركية
0
منوعات
08:04
سرقوا ميدالياته وجوائزه... لاعب أولمبي يتعرّض لصدمة كبيرة: "لقد انتهى تاريخي"
منوعات
08:04
سرقوا ميدالياته وجوائزه... لاعب أولمبي يتعرّض لصدمة كبيرة: "لقد انتهى تاريخي"
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:39
منتخب لبنان لكرة السلة مستعدٌ للتصفيات المؤهلة إلى الألعاب الاولمبية
رياضة
13:39
منتخب لبنان لكرة السلة مستعدٌ للتصفيات المؤهلة إلى الألعاب الاولمبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كازينو لبنان بأجمل حفلاته وجهة سياحية صيفية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كازينو لبنان بأجمل حفلاته وجهة سياحية صيفية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تداخلٌ واضح بين السياسة والقضاء في ملف القاضية عون
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تداخلٌ واضح بين السياسة والقضاء في ملف القاضية عون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خلافات في مقاربة التفاوض بين اسرائيل وحماس تضع تعقيدات امام الصفقة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خلافات في مقاربة التفاوض بين اسرائيل وحماس تضع تعقيدات امام الصفقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
حزب الله يستخدم ويستهدف الدفاعات الجوية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
حزب الله يستخدم ويستهدف الدفاعات الجوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
اليكم مصير الامتحانات الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
اليكم مصير الامتحانات الرسمية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2024
0
أخبار لبنان
06:03
ميقاتي: نثمّن عاليًا الموقف الداعم للبنان والداعي إلى بذل الجهود لوقف التصعيد
أخبار لبنان
06:03
ميقاتي: نثمّن عاليًا الموقف الداعم للبنان والداعي إلى بذل الجهود لوقف التصعيد
0
أخبار دولية
04:57
زيلينسكي للمشرعين الفرنسيين: أوروبا "لم تعد تنعم بالسلام"
أخبار دولية
04:57
زيلينسكي للمشرعين الفرنسيين: أوروبا "لم تعد تنعم بالسلام"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:05
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" زين عبيد؟.. أصبح شاباً مفتول العضلات! (صور)
فنّ
05:05
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" زين عبيد؟.. أصبح شاباً مفتول العضلات! (صور)
2
اقتصاد
02:09
انخفاض في اسعار البنزين والمازوت...
اقتصاد
02:09
انخفاض في اسعار البنزين والمازوت...
3
خبر عاجل
13:59
انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
خبر عاجل
13:59
انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
4
أخبار لبنان
03:48
الخواجة يعلن صدور نتائج التحاليل الخاصة بعينات الطحين التي تعود لشركة أفران Wooden Bakery
أخبار لبنان
03:48
الخواجة يعلن صدور نتائج التحاليل الخاصة بعينات الطحين التي تعود لشركة أفران Wooden Bakery
5
أخبار لبنان
04:23
مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الاضحى
أخبار لبنان
04:23
مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الاضحى
6
فنّ
04:09
ممثلة لبنانيّة بعد ظهورها في المستشفى: "صرت متل القردة"
فنّ
04:09
ممثلة لبنانيّة بعد ظهورها في المستشفى: "صرت متل القردة"
7
منوعات
16:59
"استيقظ إنه يوم الولادة"... ولدت ابنتها وتوفي زوجها في اليوم نفسه: قتله الإهمال الطبي وهذه قصتهما المحزنة!
منوعات
16:59
"استيقظ إنه يوم الولادة"... ولدت ابنتها وتوفي زوجها في اليوم نفسه: قتله الإهمال الطبي وهذه قصتهما المحزنة!
8
آخر الأخبار
15:28
زهران لـ جدل: اذا اعلن باسيل أنه سيسير بفرنجية فجعجع سيُعطّل وجنبلاط أبلغ بري أنه إذا أيّد أي فريق مسيحيّ فرنجية فهو سيسير به
آخر الأخبار
15:28
زهران لـ جدل: اذا اعلن باسيل أنه سيسير بفرنجية فجعجع سيُعطّل وجنبلاط أبلغ بري أنه إذا أيّد أي فريق مسيحيّ فرنجية فهو سيسير به
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More