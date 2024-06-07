القيادة المركزية الأميركية: إعادة إنشاء الرصيف الموقت في غزة

ستعيد القيادة المركزية الأميركية إنشاء الرصيف الموقت في غزة، والذي سيسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



وقالت في بيان: "في الأيام المقبلة، ستقوم القيادة المركزية الأميركية بتسهيل حركة المواد الغذائية الحيوية وغيرها من إمدادات الطوارئ، دعما للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".