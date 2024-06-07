بوتين: روسيا سيطرت على 47 بلدة أوكرانية منذ بداية 2024



اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إن روسيا سيطرت على 47 بلدة وقرية أوكرانية منذ بداية العام 2024.



وصرّح بوتين أمام الحاضرين في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ "منذ بداية هذا العام وحده، أعتقد أنه تم تحرير 47 بلدة".

