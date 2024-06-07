إسرائيل "مشمئزة" لقرار الأمم المتحدة إدراجها على "قائمة العار" بسبب انتهاكات لحقوق الأطفال في الحرب

أخطرت إسرائيل بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدراجها على "قائمة العار" الأممية المتعلقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات، مبدية "صدمتها واشمئزازها" من هذا القرار الذي يفترض أن يدخل حيّز التنفيذ رسمياً بحلول نهاية حزيران الجاري.



واعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان في بيان "أنّه قرار غير أخلاقي يساعد الإرهاب ويكافئ حماس"، مشيرا إلى أن "الشخص الوحيد الذي تمّ وضعه على القائمة السوداء اليوم هو الأمين العام. عار عليه!".