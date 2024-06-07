الخارجية الاميركية: بلينكن يزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للدفع قدماً بمقترح وقف إطلاق النار بغزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الضغط على إسرائيل وحماس للقبول باقتراح لوقف إطلاق النار قدّمه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي.



وفي زيارته الثامنة للمنطقة منذ بدء الجولة الأخيرة من الصراع في غزة، سيزور بلينكن مصر وإسرائيل والأردن وقطر ويجتمع مع كبار الدبلوماسيين هناك.