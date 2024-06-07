الأمم المتحدة تطالب بالافراج "من دون شروط" عن 11 موظفا مختطفين في اليمن

أكدت الامم المتحدة أن 11 من موظفيها "احتجزهم" المتمردون الحوثيون في اليمن، مؤكدة أنها تبذل ما في وسعها للافراج عنهم "من دون شروط".



وأكد المتحدث باسم الامين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك " أن سلطات الحوثيين اوقفت 11 موظفا محليا يعملون في اليمن"، لافتا الى أن المنظمة طالبت الحوثيين بـ"توضيحات".