اسرائيل تعلن استهداف حماس في مدرسة للأونروا في غزة والحركة تشير الى ثلاثة قتلى

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مدينة غزة كان يتحصن فيها "ارهابيون".



وأوضح الجيش في بيان أن " طائرات تابعة لسلاح الجو قامت باستهداف حاوية كان يقيم فيها إرهابيون كانت تستخدمها حماس وتقع في منطقة مدرسة أسماء التابعة للأونروا".



وكانت حركة حماس نددت بـ"جريمة جديدة" لافتة الى أن الضربة أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين.

وقال المكتب الاعلامي التابع لحركة حماس الجمعة "ارتكبت طائرات الاحتلال جريمة جديدة باستهدافها ظهر هذا اليوم مركز إيواء مدرسة أسماء بمخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة سبعة آخرين".